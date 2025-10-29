PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Gewässerverunreinigung im Hafenkanal: Wasserschutzpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Ein Mitarbeiter der Schleuse Meiderich informierte am Dienstagmorgen (28. Oktober, 8:50 Uhr) die Wasserschutzpolizei über eine Gewässerverunreinigung im Hafenkanal. Die Verschmutzung erstreckte sich über einen größeren Bereich und war in der Wasseroberfläche sichtbar. Um eine umfassende Einschätzung der Lage zu erhalten, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Erste Untersuchungen vor Ort deuteten darauf hin, dass es sich bei der Verunreinigung um ein Mineralölprodukt handeln könnte. Der genaue Ursprung der Verschmutzung ist nun Gegenstand weiterführender Ermittlungen. Aus der Luft konnte kein Verursacher identifiziert werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wurde informiert.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

