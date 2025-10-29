POL-DU: Meiderich: Gewässerverunreinigung im Hafenkanal: Wasserschutzpolizei ermittelt
Duisburg (ots)
Ein Mitarbeiter der Schleuse Meiderich informierte am Dienstagmorgen (28. Oktober, 8:50 Uhr) die Wasserschutzpolizei über eine Gewässerverunreinigung im Hafenkanal. Die Verschmutzung erstreckte sich über einen größeren Bereich und war in der Wasseroberfläche sichtbar. Um eine umfassende Einschätzung der Lage zu erhalten, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.
Erste Untersuchungen vor Ort deuteten darauf hin, dass es sich bei der Verunreinigung um ein Mineralölprodukt handeln könnte. Der genaue Ursprung der Verschmutzung ist nun Gegenstand weiterführender Ermittlungen. Aus der Luft konnte kein Verursacher identifiziert werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wurde informiert.
