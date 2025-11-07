PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Pößnecker Grundschule. - Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 06.00 Uhr, wurde festgestellt, dass in die Staatliche Grundschule Pößneck in der Rosa-Luxemburg-Straße, eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein, brachen u.a. Spinde von Schülern auf und entwendeten technische Geräte. Der genaue Schaden muss derzeit noch ermittelt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, wenn Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas bemerkt haben, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte oder, wenn Sie andere Hinweise zu diesem Fall des besonders schweren Diebstahls (allgem. bekannt als Einbruch) geben können, dann wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens: 0288755/2025 an die Saalfelder Kriminalpolizei (Tel.: 03672/417 1464).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
