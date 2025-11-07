Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: unbekannte zerstören Biberdamm

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 09.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Naturschutzbehörde einen zerstörten Biberdamm fest. Der Damm befand sich am sogenannten Wehrteich in Schleiz. Dieser wurde, nach ersten Erkenntnissen, mit schwerem Gerät zerstört. Da Biber unter Schutz stehen, stellt dies eine Straftat dar. Nun sucht die Polizei Zeugen welche Angaben zu dieser Zerstörung machen können. Wen Ihnen diesbezüglich in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, melden Sie sich bitte, unter Angabe des Aktenzeichens: 0288890/2025 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663/4310).

