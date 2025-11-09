PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin unter Einfluss von Cannabis

Bad Lobenstein (ots)

Samstagvormittag wurde in Bad Lobenstein eine 20jährige Golffahrerin kontrolliert. Hierbei zeigte bei ihr ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. In der Folge wurde mit ihr eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerin erwartet nun u.a. ein Bußgeld und Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

