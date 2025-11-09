Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrerin unter Einfluss von Cannabis
Bad Lobenstein (ots)
Samstagvormittag wurde in Bad Lobenstein eine 20jährige Golffahrerin kontrolliert. Hierbei zeigte bei ihr ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. In der Folge wurde mit ihr eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerin erwartet nun u.a. ein Bußgeld und Fahrverbot.
