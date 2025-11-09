LPI-SLF: Fahrerin unter Einfluss von Cannabis

Rudolstadt (ots) - Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Rudolstadt werden Zeugen oder ein/e mögliche/r Geschädigte/r gesucht. Gegen 16 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem VW Tiguan vom Kundenparkplatz eines Imbisses auf die Rudolstädter Oststraße auf und stieß dabei mit einem geparkten PKW zusammen. Nach Inaugenscheinnahme ihres PKW sowie des geparkt abgestellten konnte die Fahrerin zunächst keinen Schaden ...

