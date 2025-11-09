Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagenbrand in Rauenstein

Saalfeld (ots)

Am frühen Abend des 08.11.2025 teilte die Rettungsleitstelle Suhl einen Gebäudebrand in Rauenstein mit. Insgesamt waren fünf Feuerwehren zur Brandbekämpfung beteiligt.

Die Garage eines Einfamilienhauses stand in Brand. In dieser waren diverse Maschinen, Werkbänke und Akkus gelagert. Nach derzeitigem Kenntnistand gilt ein 18 V Akku als Brandauslöser. Unteranderem befand sich auch ein Kompressor in der Garage weshalb es zu einer explosionsartigen Verpuffung gekommen ist. Durch die Druckwelle hat sich das Garagentor nach außen verbogen.

Durch das schnelle und geschickte Handeln der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden und das Einfamilienhaus blieb weiterhin bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell