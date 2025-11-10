PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Knallgeräusche führen zu Polizeieinsatz - Verstoß gegen Sprengstoff- und Waffengesetz

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 21:00 Uhr über mehrere laute Knallgeräusche im Bereich der Blankenburger Straße informiert. Mehrere Anwohner meldeten entsprechende Wahrnehmungen.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten auf dem Parkplatz "Schießteich" Reste von pyrotechnischen Gegenständen fest. In unmittelbarer Nähe fand eine private Feier in einer Garage statt.

Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht mehrere tschechische "Kugelbomben" oder ahnlcuhes gezündet zu haben. Bei einer im Anschluss durchgeführten freiwilligen Wohnungsnachschau konnten zudem zwei verbotene scharfe Schusswaffen sowie ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 33-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 12:58

    LPI-SLF: Zwischenfälle bei Kirmes in Kamsdorf

    Saalfeld (ots) - In der Samstagnacht kam es zu insgesamt zwei polizeilichen Einsätzen im Rahmen der Kirmes in Kamsdorf. Zuerst kam es zu einer Körperverletzung durch eine stark alkoholisierte Frau. Anschließend beschädigte sie ein Kleinkraftrad und mehrere Motorradhelme. Selbst während der polizeilichen Aufnahme verhielt sie sich renitent, beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Nach einem kurzen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:26

    LPI-SLF: Unfall mit hohem Sachschaden

    Frankenblick (ots) - Kurz vor Mitternacht ereignete sich am 08.11.2025 ein schwerwiegender Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden auf der B89 in Frankenblick. Der männliche Fahrer fuhr einen hochmotorisierten und hochpreisigen PKW der Marke BMW. Dieser verlor aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in einer Rechtskurve mit einer Schutzplanke. Der ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 12:07

    LPI-SLF: Garagenbrand in Rauenstein

    Saalfeld (ots) - Am frühen Abend des 08.11.2025 teilte die Rettungsleitstelle Suhl einen Gebäudebrand in Rauenstein mit. Insgesamt waren fünf Feuerwehren zur Brandbekämpfung beteiligt. Die Garage eines Einfamilienhauses stand in Brand. In dieser waren diverse Maschinen, Werkbänke und Akkus gelagert. Nach derzeitigem Kenntnistand gilt ein 18 V Akku als Brandauslöser. Unteranderem befand sich auch ein Kompressor in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren