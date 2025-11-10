Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Knallgeräusche führen zu Polizeieinsatz - Verstoß gegen Sprengstoff- und Waffengesetz

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 21:00 Uhr über mehrere laute Knallgeräusche im Bereich der Blankenburger Straße informiert. Mehrere Anwohner meldeten entsprechende Wahrnehmungen.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten auf dem Parkplatz "Schießteich" Reste von pyrotechnischen Gegenständen fest. In unmittelbarer Nähe fand eine private Feier in einer Garage statt.

Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht mehrere tschechische "Kugelbomben" oder ahnlcuhes gezündet zu haben. Bei einer im Anschluss durchgeführten freiwilligen Wohnungsnachschau konnten zudem zwei verbotene scharfe Schusswaffen sowie ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 33-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell