Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwischenfälle bei Kirmes in Kamsdorf

Saalfeld (ots)

In der Samstagnacht kam es zu insgesamt zwei polizeilichen Einsätzen im Rahmen der Kirmes in Kamsdorf. Zuerst kam es zu einer Körperverletzung durch eine stark alkoholisierte Frau. Anschließend beschädigte sie ein Kleinkraftrad und mehrere Motorradhelme. Selbst während der polizeilichen Aufnahme verhielt sie sich renitent, beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Nach einem kurzen Zwischenstopp in einer Gewahrsamszelle, verbrachte sie den Rest der Nacht auf der Psychiatrie der Thüringenklinik. Circa 2 Stunden später gab es eine erneute Körperverletzung auf dem Kirmesgelände. Hier machte sich allerdings der Täter vor dem Eintreffen der Beamten aus dem Staub. Eine ärztliche Behandlung des Geschädigten war vor Ort nicht notwendig.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

