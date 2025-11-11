Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Kiosk im Fahrenheitgebiet - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der letzten Nacht kam es in der Fahrenheitstraße zu einem Kiosk-Einbruch.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gegen 02:30 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum ein und entwendeten Geld sowie eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht mögliche Zeugen. Hinweise und Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 erbeten.

