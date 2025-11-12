PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Graffiti an der Sothenbergschule in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (ste) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Sothenbergschule, Am Mühlenbusch, in Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte besprühten die Fassade sowie die Fensterfront der dortigen Turnhalle mit Schriftzügen in schwarzer, roter und silberner Farbe. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei Jugendliche, die sich zur Tatzeit an der Halle aufhielten und mutmaßlich mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder zu den beobachteten Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 11.11.2025 – 17:53

    POL-HI: Diebstahl Geldbörse

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) Am 11.11.2025, zwischen 14.30 und 14.40 Uhr kam es in einem Discounter in der Straße Lange Maße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 59-jährige Kundin des Geschäfts hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss des Rucksacks geöffnet und die Geldbörse entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Personen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:35

    POL-HI: Einbruch in einen Kiosk im Fahrenheitgebiet - wer kann Hinweise geben?

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der letzten Nacht kam es in der Fahrenheitstraße zu einem Kiosk-Einbruch. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gegen 02:30 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum ein und entwendeten Geld sowie eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:26

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem OT Mahlum-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bockenem(fri): Im Zeitraum zwischen dem 01.11.2025, gegen 08:00 Uhr und dem 10.11.2025, gegen 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren den auf einem Privatgrundstück in der Straße Mühlenberg im Bockenemer Ortsteil befindlichen Metallzaun. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen. Durch die Kollision ...

    mehr
