POL-HI: Graffiti an der Sothenbergschule in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (ste) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Sothenbergschule, Am Mühlenbusch, in Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte besprühten die Fassade sowie die Fensterfront der dortigen Turnhalle mit Schriftzügen in schwarzer, roter und silberner Farbe. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei Jugendliche, die sich zur Tatzeit an der Halle aufhielten und mutmaßlich mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder zu den beobachteten Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

