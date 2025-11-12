PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hubschraubereinsatz nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (mau) - Am gestrigen Abend führte die Polizei Sarstedt im Bereich der Ortschaften Algermissen und Groß Lobke Suchmaßnahmen nach einer bis jetzt unbekannt gebliebenen Person durch.

Hintergrund war der Hinweis einer Passantin die an der K518 gegen 21:45 Uhr an einem offenbar verunfallten PKW vorbeigefahren ist. Schon jetzt seien keine Personen mehr im Fahrzeug oder im näheren Umfeld zu erkennen gewesen. Ein anderes unfallbeteiligtes Fahrzeug konnte ebenso nicht ausgemacht werden.

Da auch durch die vor Ort eintreffenden Kräfte kein schneller Erfolg nach einer möglicherweise verletzten Person erreicht werden konnte, wurde Unterstützung aus der Luft angefordert.

Aus diesem Grund waren sowohl ein Polizeihubschrauber wie auch Polizeidrohnen bei der großflächigen Absuche des Umfeldes um den Unfallort beteiligt. Letztlich blieben jedoch auch diese Maßnahmen ohne Erfolg.

Halterbezogene Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem verunfallten PKW um ein Firmenfahrzeug handelt, auf das grundsätzlich mehrere Personen Zugriff hätten.

Am Unfallort kam es zur Sicherung eines umfangreichen Spurenmaterials und es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen zur Identifizierung des unfallflüchtigen Fahrzeugführers werden durch die Polizei Sarstedt geführt.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu einer möglicherweise verletzten Person geben können, die sich gegen 21:45 Uhr im Bereich der Ortschaften Algermissen und Groß Lobke aufgehalten hat, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeikommissariat Sarstedt aufzunehmen. Sie erreichen uns rund um die Uhr persönlich Am Bruchraben 7a in 31157 Sarstedt oder telefonisch unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

