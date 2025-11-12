PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Vorfall mit E-Scooter-Fahrer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 11.11.2025, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein schwerer Vorfall auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Straße Zingel.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein E-Scooter-Fahrer auf dem Weg in Richtung Kennedydamm und beabsichtigte, auf Höhe einer Bushaltestelle in der Nähe einer Fahrschule an einem ihm entgegenkommenden Mann vorbeizufahren. Während dieses Vorgangs schubste der unbekannte Mann den E-Scooter-Fahrer, wodurch dieser ins Schwanken geriet und stürzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleiterin zu Fuß in Richtung Hindenburgplatz. Ein mutmaßlicher Schüler erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des verletzten E-Scooter-Fahrers. Dieser hatte dunkelblonde oder hellbraune Haare, ging auf Krücken und trug einen Verband am Fuß. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Der 18-jährige Fahrer erlitt schwere innere Verletzungen, die erst nach seiner Rückkehr nach Hause ausstrahlten. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

   - Bomberjacke
   - Etwa 40 Jahre alt
   - Kein Bart
   - Sprach Hochdeutsch

Beschreibung der Frau (Begleiterin des Mannes):

   - Ca. 180 cm groß
   - Etwa 40 Jahre alt
   - Braune Haare
   - Deutsches Erscheinungsbild
   - Langer blauer Mantel
   - Weiße Turnschuhe

Die zuständigen Ermittler bitten dringend um Hinweise:

   - Wer kennt das beschriebene Pärchen?
   - Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen?

Es ist zudem bekannt, dass sich ein Mann mit einer gelben Warnweste und einem grauen Caddy in der Nähe aufgehalten hat. Er plakatierte die dortige Bushaltestelle. Die Person, die mit Krücken gesehen wurde, sowie der Caddyfahrer werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise können unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 10:49

    POL-HI: Hubschraubereinsatz nach Unfallflucht

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (mau) - Am gestrigen Abend führte die Polizei Sarstedt im Bereich der Ortschaften Algermissen und Groß Lobke Suchmaßnahmen nach einer bis jetzt unbekannt gebliebenen Person durch. Hintergrund war der Hinweis einer Passantin die an der K518 gegen 21:45 Uhr an einem offenbar verunfallten PKW vorbeigefahren ist. Schon jetzt seien keine Personen mehr im Fahrzeug oder im näheren Umfeld zu ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:15

    POL-HI: Verkehrskontrollwoche der Polizei Hildesheim

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Zeit vom 03.11.2025 bis zum 09.11.2025 hat die Polizei eine Verkehrskontrollwoche im Stadtgebiet von Hildesheim durchgeführt. Schwerpunkte waren dabei unter anderem die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern, die verbotswidrige Nutzung von E-Scootern und Fahrrädern in der Fußgängerzone sowie die Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen. Als Bilanz wurden 209 ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:12

    POL-HI: Graffiti an der Sothenbergschule in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (ste) - Am Montag, den 10.11.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Sothenbergschule, Am Mühlenbusch, in Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte besprühten die Fassade sowie die Fensterfront der dortigen Turnhalle mit Schriftzügen in schwarzer, roter und silberner Farbe. Ein aufmerksamer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren