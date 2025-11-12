Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Vorfall mit E-Scooter-Fahrer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 11.11.2025, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein schwerer Vorfall auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Straße Zingel.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein E-Scooter-Fahrer auf dem Weg in Richtung Kennedydamm und beabsichtigte, auf Höhe einer Bushaltestelle in der Nähe einer Fahrschule an einem ihm entgegenkommenden Mann vorbeizufahren. Während dieses Vorgangs schubste der unbekannte Mann den E-Scooter-Fahrer, wodurch dieser ins Schwanken geriet und stürzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleiterin zu Fuß in Richtung Hindenburgplatz. Ein mutmaßlicher Schüler erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des verletzten E-Scooter-Fahrers. Dieser hatte dunkelblonde oder hellbraune Haare, ging auf Krücken und trug einen Verband am Fuß. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Der 18-jährige Fahrer erlitt schwere innere Verletzungen, die erst nach seiner Rückkehr nach Hause ausstrahlten. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

- Bomberjacke

- Etwa 40 Jahre alt

- Kein Bart

- Sprach Hochdeutsch

Beschreibung der Frau (Begleiterin des Mannes):

- Ca. 180 cm groß

- Etwa 40 Jahre alt

- Braune Haare

- Deutsches Erscheinungsbild

- Langer blauer Mantel

- Weiße Turnschuhe

Die zuständigen Ermittler bitten dringend um Hinweise:

- Wer kennt das beschriebene Pärchen?

- Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen?

Es ist zudem bekannt, dass sich ein Mann mit einer gelben Warnweste und einem grauen Caddy in der Nähe aufgehalten hat. Er plakatierte die dortige Bushaltestelle. Die Person, die mit Krücken gesehen wurde, sowie der Caddyfahrer werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise können unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell