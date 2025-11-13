Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 12. auf den 13. November 2025, kam es etwa zwischen 01:00 und 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lebenshilfe-Einrichtung in der Straße "An der Pferdewiese" in 31195 Lamspringe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchte sowohl Verwaltungs- als auch Werkstattbereiche und konnte anschließend unerkannt flüchten.

Angaben zum Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell