PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 12. auf den 13. November 2025, kam es etwa zwischen 01:00 und 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lebenshilfe-Einrichtung in der Straße "An der Pferdewiese" in 31195 Lamspringe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchte sowohl Verwaltungs- als auch Werkstattbereiche und konnte anschließend unerkannt flüchten.

Angaben zum Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:29

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Vorfall mit E-Scooter-Fahrer

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 11.11.2025, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein schwerer Vorfall auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Straße Zingel. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein E-Scooter-Fahrer auf dem Weg in Richtung Kennedydamm und beabsichtigte, auf Höhe einer Bushaltestelle in der Nähe einer Fahrschule an einem ihm entgegenkommenden Mann vorbeizufahren. Während dieses Vorgangs ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:49

    POL-HI: Hubschraubereinsatz nach Unfallflucht

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (mau) - Am gestrigen Abend führte die Polizei Sarstedt im Bereich der Ortschaften Algermissen und Groß Lobke Suchmaßnahmen nach einer bis jetzt unbekannt gebliebenen Person durch. Hintergrund war der Hinweis einer Passantin die an der K518 gegen 21:45 Uhr an einem offenbar verunfallten PKW vorbeigefahren ist. Schon jetzt seien keine Personen mehr im Fahrzeug oder im näheren Umfeld zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren