Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schü) Am Montag, den 10.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Elze. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken im Heilswannenweg auf Höhe der Hausnummer 28 einen dort ordnungsgemäß, in einer Parkbucht abgestellten, Pkw der Marke BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell