Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand

Aalen (ots)

Mainhardt: Wohnhausbrand

Am frühen Dienstagmorgen kam es in einer Doppelhaushälfte im Kurzen Weg zu einem Brand. Das Feuer griff auf den gesamten Dachstuhl des Gebäudes über und beschädigte die angrenzende Doppelhaushälfte sowie eine nebenstehende Scheune. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 320 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

