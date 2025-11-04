PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand

Aalen (ots)

Mainhardt: Wohnhausbrand

Am frühen Dienstagmorgen kam es in einer Doppelhaushälfte im Kurzen Weg zu einem Brand. Das Feuer griff auf den gesamten Dachstuhl des Gebäudes über und beschädigte die angrenzende Doppelhaushälfte sowie eine nebenstehende Scheune. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 320 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 07:57

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kontrolle des Feiertagsfahrverbots

    Aalen (ots) - Crailsheim: Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes Am Samstag zwischen 06 Uhr und 15 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 eine Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes durch. Hierfür waren drei Beamte der Verkehrspolizei im Einsatz. Im Zuge der Kontrolle wurden 53 Fahrzeuge kontrolliert. In 41 ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:43

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Fußgänger von PKW erfasst - Diebstahl

    Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall Eine 20-Jährige befuhr am Montag gegen 13:15 Uhr mit einem Jaguar die Siemensstraße. Auf Grund von Unaufmerksamkeit fuhr sie auf einen vor ihr stehenden Citroen, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde, auf. Die Citroen-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:41

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Diebstähle

    Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit Am Montagabend gegen 22 Uhr kam ein 18-jähriger Ford-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn der L1041, zwischen Kirchberg und Lobenhausen, ab und kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren