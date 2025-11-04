Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kontrolle des Feiertagsfahrverbots

Aalen (ots)

Crailsheim: Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes

Am Samstag zwischen 06 Uhr und 15 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 eine Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes durch. Hierfür waren drei Beamte der Verkehrspolizei im Einsatz. Im Zuge der Kontrolle wurden 53 Fahrzeuge kontrolliert. In 41 Fällen wurde gegen das für Lkw geltende Feiertagsfahrverbot verstoßen. In 11 Fällen wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Außerdem wurden etwa 3800 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell