Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Haustüre beschädigt - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Versuchter Einbruch

Am Montagabend in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:20 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Immenhäldle einzubrechen. Die Einbrecher gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes, sodass nichts gestohlen wurde. Zeugen, die am Abend auffällige Personen gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Plüderhausen: Haustüre beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr wurde die Haustüre eines Wohnhauses in der Kantstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Vandale schlug oder trat gegen die Glasscheibe der Türe, sodass diese zu Bruch ging. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 2:00 Uhr und Montag, 11:30 Uhr wurde in der Hölderlinstraße ein geparkter Fiat von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Fiat wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher, der sich vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Beim Wenden Unfall verursacht

Eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15:20 Uhr die L1199 von Kernen in Richtung Endersbach und wollte aufgrund eines Rückstaus wenden. Hierbei übersah sie den Nissan einer 43 Jahre alten Autofahrerin, die in Richtung Kernen unterwegs war. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Kaufland-Parkplatz in der Stuttgarter Straße einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: Beim Überholen Unfall verursacht

Eine 48 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Montagabend kurz vor 22:00 Uhr die L 1120 und wollte einen vor ihr fahrenden 23-jährigen Opel-Fahrer überholen. Dieser bog zeitgleich nach links ab, sodass es zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw kam. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell