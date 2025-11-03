Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Dewangen: Diebstahl aus PKW

Unbekannte entwendeten am Freitag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Lusthof aus einem dort geparkten PKW eine Geldbörse. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Neresheim/Elchingen: Gartenzaun beschädigt

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in den Ebnater Weg streifte am Freitag, gegen 18:30 Uhr, ein 37-jähriger Paketzusteller mit seinem Fahrzeug einen dortigen Gartenzaun. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Ellwangen: Bronzegrablicht entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstag bis Sonntag auf einem Grab des Friedhofes in der Friedhofstraße ein Bronzegrablicht. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Jagstzell: Bronzediebstahl

Vom Friedhof in der Craisheimer Straße entwendeten Unbekannte zwischen Samstag, 25.10. und vergangenem Samstag von einem dortigen Grab eine Bronzeblume im Wert von rund 800 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Bopfingen: Madonna Figur von Grabstein entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.10.25 bis Dienstag, 28.10.25 entwendeten Unbekannte eine Madonna Figur von einem Grabstein des Friedhofes im Friedhofweg. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell