Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen und der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall zu Festnahme nach Einbrüchen in Gaildorf

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen und der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall zu Festnahme nach Einbrüchen in Gaildorf

Wie bereits in den vergangenen Wochen berichtet kam es in Gaildorf zu mehreren Einbrüchen unter anderem in Lokale und Vereinsheime. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich hier der Verdacht gegen zwei Männer im Alter von jeweils 20 Jahren, für die Einbrüche verantwortlich zu sein. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt und die beiden Männer vorläufig festgenommen. Während sich der Verdacht hinsichtlich der Einbrüche gegen einen erhärtete, bestand gegen den anderen auch der dringende Verdacht einer räuberischen Erpressung. Die beiden Männer wurden am Freitag und am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt, der die Haftbefehle jeweils erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden jeweils in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

