Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Kalkäckerstraße und wollte nach rechts in die Haller Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer welcher bereits auf der Haller Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 67-Jährige stürzte. ER wurde durch den Sturz leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Rot am See: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es durch einen unbekannten Autofahrer zu einer Unfallflucht. Der Fahrer befuhr die Ortsdurchfahrt von Herbertshausen und geriet aus nichtbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch wurde der Garten eines Anwohners beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Satteldorf: Abbiegeunfall

Am Sonntagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es im Bereich der Einmündung in der Bürgermeister-Hommel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige VW Golf-Fahrerin befuhr die Bürgermeister-Hommel-Straße und wollte nach rechts in die gleichnamige Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Mann in seinem Toyota Aygo. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-jährige gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte und es dadurch zur Kollision kam. Der Sachschaden liegt insgesamt bei ca. 2000,00 Euro.

Rosengarten - Westheim: Einbruch in Vereinsheim

In einem Zeitraum zwischen Mittwoch 19:30 Uhr und Freitag 9:00 Uhr wurde in der Straße "Über dem Kocher" durch einen Unbekannten in ein Vereinsheim eingebrochen. Hierzu wurde eine Glastür beschädigt, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Betrag Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Vellberg: Vorfahrtsunfall

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der L1060 ein Verkehrsunfall, als ein 55-jähriger Renault-Fahrer an der Kreuzung L1060/L1064 die Vorfahrt eines 61-jährigen Mercedes-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille, was den Verdacht einer Alkoholisierung bestätigte. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr wurde am Freitag auf einem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts im Steinbeisweg ein Pkw des Herstellers VW durch einen unbekannten Verkehrsbeteiligten an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen darum, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Fichtenberg: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Auf der L1066 fuhr am Sonntag gegen 13 Uhr ein 62-jähriger Subaru-Fahrer, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend gegensteuerte. Daraufhin kam er nach links auf die Gegenfahrbahn ab, wodurch er seitlich mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Skoda-Fahrer kollidierte. Aufgrund des Verdachts von Alkoholkonsum wurde beim 62-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher rund 0,6 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell