Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 02.11.2025

Aalen (ots)

Remshalden: Unfall auf B 29 mit einer verletzten Person

Am Samstagmorgen gegen 07:48 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan auf der B 29 in Richtung Aalen. Auf Höhe Remshalden kam er von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam ca. 150-200 Meter neben der Fahrbahn im Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Waiblingen: Unfall zwischen zwei Pkw

Bereits am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es an der Kreuzung Schorndorfer Straße (L 1199) / Mühlweg zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-Jähriger missachtete mit seinem VW Polo die Vorfahrt eines 72-Jährigen und kollidierte mit dessen VW T-Roc. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am VW Polo entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro und am VW T-Roc in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Weiler zum Stein: Pkw kollidiert mit parkendem Fahrzeug

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Straße "In der Steige" zu einem Unfall mit zwei Pkw. Ein 73-jähriger BMW-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten VW Polo. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

Schorndorf: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Samstagnachmittag kam es in der Göppinger Straße gegen 14:10 Uhr zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Eine 22-jährige Opel Corsa-Fahrerin übersah, dass die beiden vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten und kollidierte daher mit dem vor ihr haltenden Ford Focus eines 28-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Ford auf den davorstehenden VW Golf geschoben. Keine der beteiligten Personen wurde verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Am Ford Focus von ca. 3.000 Euro und am VW Golf in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell