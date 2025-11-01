Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand durch Knallkörper in Schorndorf; Raub in Backnang

Schorndorf - Schornbach: Thujahecke aufgrund von Knallkörper in Brand geraten

Am Freitag gegen 19:43 Uhr zündete ein Gruppe unbekannter Personen in der Beundenstraße mehrere Feuerwerks- und Knallkörper. Aufgrund dessen entzündete sich eine Thujahecke. Ein etwa vier Meter hoher Strauch brannte völlig ab. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus, fand glücklicherweise nicht statt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 / 2040 entgegen.

Backnang - Auenwald: Raub eines Rucksacks

Am Freitag in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr wurde der 50-jährige Geschädigte am Kelterplatz durch mehrere Jugendliche angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Im weiteren Verlauf wurde dem Geschädigten sein Rucksack gewaltsam aus der Hand gerissen. Die männlichen Jugendlichen flüchteten im Anschluss in Richtung Steinbach. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

