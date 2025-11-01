PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand durch Knallkörper in Schorndorf; Raub in Backnang

Aalen (ots)

Schorndorf - Schornbach: Thujahecke aufgrund von Knallkörper in Brand geraten

Am Freitag gegen 19:43 Uhr zündete ein Gruppe unbekannter Personen in der Beundenstraße mehrere Feuerwerks- und Knallkörper. Aufgrund dessen entzündete sich eine Thujahecke. Ein etwa vier Meter hoher Strauch brannte völlig ab. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus, fand glücklicherweise nicht statt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 / 2040 entgegen.

Backnang - Auenwald: Raub eines Rucksacks

Am Freitag in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr wurde der 50-jährige Geschädigte am Kelterplatz durch mehrere Jugendliche angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Im weiteren Verlauf wurde dem Geschädigten sein Rucksack gewaltsam aus der Hand gerissen. Die männlichen Jugendlichen flüchteten im Anschluss in Richtung Steinbach. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  31.10.2025 – 15:20

    POL-AA: Backnang: Schussabgabe gegen Hund

    Aalen (ots) - Am frühen Freitagnachmittag gegen 13:10 Uhr ging eine 63-jährige Frau mit einem Schäferhund in der Gartenstraße spazieren, als sie plötzlich von dem Hund attackiert und im Gesicht und am Arm durch Bisswunden verletzt wurde. Kurze Zeit nach Eintreffen der Polizeistreife konnte sich der inzwischen angeleinte Hund losreißen. Da das Tier weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten zeigte und auch auf ...

    mehr
  31.10.2025 – 15:19

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Unterkunftsgebäudes

    Aalen (ots) - Mainhardt: Brand eines Unterkunftsgebäudes Am Freitagmittag gegen 11:45 Uhr kam es in der Schulstraße zum Brand eines Unterkunftsgebäudes. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Gebäude aus, sodass der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand stand. Eine Person wurde durch die Flammen leicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an, die ...

    mehr
