POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung in Aalen; Verkehrsunfall und Unfug in Schwäbisch Gmünd; Diebstahl in Ellwangen

Aalen: Sachbeschädigung

Am Freitag gegen 20:50 Uhr wurde im Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring eine verglaste Eingangstüre mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Wer zu besagter Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auf der B29 im Bereich der Anschlussstelle Iggingen, kam es am Freitag um 18:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 54-jährige Fahrzeuglenkerin kam mit ihrem VW Tiguan aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 63-jährigen Mercedes-Benz- Fahrer. Hierbei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 42.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegenstand auf die Fahrbahn gelegt

Durch mehrere unbekannte Personen wurde auf der Mögglinger Straße zwischen Heubach und B29 Anschlussstelle Mögglingen Süd, ein Leitpfosten auf der Fahrbahn abgelegt. Ein 33-jähriger Fahrzeuglenker musste diesem ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Der Gegenstand konnte schnell durch die eingesetzte Polizeistreife von der Fahrbahn geräumt werden, so dass keine weitere Gefahr bestand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl von Grabschmuck

Auf dem städtischen Friedhof Bopfingen, wurden von zwei Gräbern Grabschmuck entwendet. Hierbei handelt es sich um eine bronzene Madonna- Figur und ein bronzenes Kreuz. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.600 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Bopfingen geführt. Hinweise werden unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegengenommen.

