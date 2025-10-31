POL-AA: Waiblingen-Hohenacker: Versuchter Einbruch
Aalen (ots)
Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 16:55 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Kleiberweg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Gebäudes, hinterließen allerdings Sachschaden beim Einbruchsversuch. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell