Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Hohenacker: Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 16:55 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Kleiberweg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Gebäudes, hinterließen allerdings Sachschaden beim Einbruchsversuch. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

