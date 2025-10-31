Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Autofahrer nach Auffahrunfall verletzt

Aalen (ots)

Ein 56-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Freitagvormittag kurz nach 11:00 Uhr die B14 und verließ diese an der Abfahrt Waiblingen-Süd. Kurz vor der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße / Schorndorfer Straße wechselte er von der Geradeausspur auf die Linksabbiegespur in Richtung Fellbach und fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Lkw aufgeschoben. Der Unfallverursacher wurde beim Unfall verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Renault und am Audi entstand Totalschaden, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 70.000 Euro. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell