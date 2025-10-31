Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aspach: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 03:30 Uhr geriet ein 60-jähriger Opel-Fahrer aus noch unklarer Ursache auf der B328 auf Höhe Karlshof auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem LKW, der in Richtung Großbottwar fuhr. Der Opel-Fahrer wurde durch die Kollision aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die B328 musste zur Bergung und Unfallaufnahme in beide Richtungen zwischen der Abzweigung Heilbronner Straße und Kirchberger Straße (L1118) gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

