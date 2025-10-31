Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Unterschneidheim/Zöbingen: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 19-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 17:40 Uhr die L1060 von Zöbingen in Richtung Röhlingen. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrfach. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca.10.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Donnerstag gegen 16:20 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen Skoda, der auf einem Grundstück in der Otto-Schott-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Waldhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Lenker eines BMW befuhr am Donnerstag um 16:45 Uhr die Deutschordenstraße und wollte von dort nach links auf die Hülener Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen von links heranfahrenden Audi und stieß im Einmündungsbereich mit diesem Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde die 29-jährige Beifahrerin im BMW schwer verletzt. Der 26-jährige Audi-Lenker und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell