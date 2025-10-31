Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Großkontrolle auf der A6

Aalen (ots)

Großkontrolle auf der A6

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst führte am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 24 Uhr eine Großkontrolle auf der A6 durch. Hierzu wurde gemeinsam mit der Kriminalpolizei, dem Zoll und dem THW eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Nürnberg eingerichtet. Im Einsatz befanden sich insgesamt 107 Einsatzkräfte der oben genannten Dienststellen. Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 417 Fahrzeuge und 585 Personen kontrolliert, hierbei wurden außerdem 698 Dokumente überprüft.

Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 11 Straftaten und 44 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Zusätzlich wurden diverse Gegenstände sichergestellt, unter anderem 3 gefälschte Führerscheine, ein Klein-Lkw mit Ladung, 2 Kfz-Kennzeichen und geringe Mengen Betäubungsmittel. Die Kontrolle führte zu einem kurzzeitigen Rückstau auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg.

