Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:20 Uhr wurde am Donnerstag ein Mazda beschädigt, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Laichle abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr wurde am Donnerstag eine Bahnhoftoilette beim ZOB erheblich beschädigt. Durch einen bislang unbekannten Vandalen wurde eine Tür einer Einzelkabine herausgerissen, so dass diese am Schloss und am Scharnier beschädigt wurde. Des Weiteren wurde die Tür und Teile der Wand mit Farbspray besprüht und mit Stiften bemalt. An einer Lampe an der Decke wurde ein Hakenkreuzsymbol aufgeklebt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Bopfingen: Marienstatue entwendet

Von einem Grab auf dem städtischen Friedhof im Friedhofweg wurde zwischen Montag, 20.10.25 und dem heutigen Freitag eine Marienstatue entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell