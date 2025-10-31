Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Rosengarten: Einbrüche

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstag 22:30 Uhr und Freitag 07:20 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Flurstraße und verließ dieses ohne etwas zu entwenden. Der Dieb schlug zudem eine Scheibe einer dortigen Schule ein und brach mehrere Türen auf. Außerdem brach er in eine Sporthalle ein und versuchte ein weiteres Sportheim aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts durch den Einbrecher entwendet. Dieser verursachte jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell