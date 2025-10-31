Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Schussabgabe gegen Hund

Aalen (ots)

Am frühen Freitagnachmittag gegen 13:10 Uhr ging eine 63-jährige Frau mit einem Schäferhund in der Gartenstraße spazieren, als sie plötzlich von dem Hund attackiert und im Gesicht und am Arm durch Bisswunden verletzt wurde. Kurze Zeit nach Eintreffen der Polizeistreife konnte sich der inzwischen angeleinte Hund losreißen. Da das Tier weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten zeigte und auch auf andere Passanten losging, musste es durch die Polizei erschossen werden. Die 63-jährige Frau wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Außer der Frau, die sich nach jetzigem Stand leichte Verletzungen zuzog, wurde niemand verletzt.

