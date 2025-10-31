PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Unterkunftsgebäudes

Aalen (ots)

Mainhardt: Brand eines Unterkunftsgebäudes

Am Freitagmittag gegen 11:45 Uhr kam es in der Schulstraße zum Brand eines Unterkunftsgebäudes. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Gebäude aus, sodass der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand stand. Eine Person wurde durch die Flammen leicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an, die B14, sowie angrenzende Straßen sind aktuell gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft unter anderem auch erste Hinweise auf einen fahrlässig verursachten Brand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

