Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrlässige Brandstiftung in Schwäbisch Hall-Mainhardt; Verkehrsunfallflucht in Crailsheim

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Mainhardt: Fahrlässige Brandstiftung an Mehrfamilienhaus

Am Freitag gegen 11:47 Uhr leerte der 75-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße, einen Aschenbecher in ein unbekanntes Behältnis. In der Folge kam es zum Brandausbruch in der Dachgeschosswohnung. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte völlig aus. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet. Der 75-jährige trug bei seinen eigenständigen Löschversuchen leichte Verbrennung davon. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Hausbewohner wurden durch die Gemeindeverwaltung in anderen Gebäuden untergebracht und versorgt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am 28.10.2025 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:45 Uhr kam es in der Webergasse zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken das geparkte Fahrzeug VW Golf der 67-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

