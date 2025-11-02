PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abtsgmünd: Brennende Tablets in Schulgebäude

Aalen (ots)

Am 02.11.2025 gerieten gegen 10:25 Uhr in der Friedrich-von-Keller-Schule in Abtsgmünd aus bislang unbeklärter Ursache mehrere Tablets in Brand. Es kam hierdurch zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Durch die örtliche Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich keine Personen in der Schule, es wurde niemand verletzt. Bislang wird von einem Sachschaden an den Geräten in Höhe von ca. 80.000 Euro ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

