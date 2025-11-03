Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Pkw-Aufbruch - Unfälle - Feuerwehreinsatz - Brennender Altpapiercontainer

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag (26.10.2025) und Samstag (01.11.2025) verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einer Wohnung in der Kaiserstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht klar, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Pkw aufgebrochen

Am Samstagabend zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht wurde in der Wiesentalstraße ein geparkter Dacia aufgebrochen. Aus dem Pkw wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Samstagnachmittag wurde in der Walkmühlenstraße ein geparkter Renault beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Feuerwehreinsatz

In der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht rückte die Freiwillige Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften aufgrund in die Straße Walzenhalde aus, da dort ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Anwohnerin beim Kochen starken Rauch verursacht hatte und hierdurch der Rauchmelder ausgelöst hatte. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde ebenfalls niemand.

Winterbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr brachen bisher unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was genau von den Tätern gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der beim Einbruch verursachte Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Samstag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, dringend sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Winterbach: Brennender Altpapiercontainer

Am Sonntagabend geriet in der Schorndorfer Straße ein Altpapiercontainer in Brand. Bemerkt wurde das Feuer gegen 18:45 Uhr. Der Container selbst wurde hierbei nicht beschädigt, das teilweise verbrannte Altpapier kann allerdings nicht weiterverwendet werden. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Eine 18-jährige BMW-Fahrerin wollte am Sonntag kurz nach 20 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen geriet sie ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5500 Euro.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch

Am Samstag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe, in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten sowohl die Kellertüre, als auch die Terrassentüre aufzubrechen, was beides nicht gelang. Allerdings verursachten die Täter beim Einbruchsversuch rund 2000 Euro Sachschaden. Zeugen, die am Samstag auffällige Personen gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal - Stetten: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in ein Wohnhaus im Eichenweg ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Was von den Einbrechern genau gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Waiblingen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr in der Nacht auf Sonntag kurz vor 3:00 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt Waiblingen-Süd verlor der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über den Pkw, kollidierte zunächst mit der linken Leitplanke und kam anschließend nach rechts von der Straße ab, wo das Auto zum Stehen kam. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 45.000 Euro geschätzt. Die Ausfahrt musste Waiblingen-Süd musste für ca. drei Stunden gesperrt werden.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr wurde in der Tainerstraße ein geparkter VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Haldenstraße und durchsuchten dieses nach möglichen Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde u.a. verschiedener Schmuck entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz P1 der Schwabenlandhalle einen geparkten Jeep und fuhr danach unerlaubt weiter. Von einem Zeugen wurde das Kennzeichen LB-HB 773 benannt, dieses ist allerdings nicht vergeben, sodass es sich um einen Ablesefehler handeln könnte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

