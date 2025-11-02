PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt

Baumholder (ots)

Am Samstag, 01.11.2025 gegen 19:25 Uhr wurde hiesiger Polizeidienststelle ein auffällig fahrender PKW auf der Bundesautobahn 62 gemeldet. Das Fahrzeug habe im weiteren Verlauf die Autobahn an der Abfahrt Freisen verlassen und setzte die Fahrt in Richtung Baumholder fort. Innerorts Baumholder konnte das Fahrzeug mit der 45 jährige Fahrzeugführerin schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund des festgestellten Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der mit 1,90 Promille positiv ausfiel. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus Str. 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

