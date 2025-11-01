Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung und Unfallflucht durch grauen Mercedes

BAB1, Kurz vor der Raststätte Hochwald West (ots)

Am 01.11.2025 um 17:14 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken kurz vor der Raststätte "Hochwald West" zu einer Verkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein grauer älterer Mercedes Benz, mutmaßlich ein Modell CE 300, einen VW rechts Überholt haben, während dieser gerade einen schwarzen/dunklen SUV mit TR Kennzeichen überholte. Der Mercedes soll hierbei zwischen den beiden anderen Fahrzeugen hindurch gefahren sein. Hierbei kam es zu einer Kollision der Außenspiegel mit dem VW auf der linken Spur. Der SUV auf der linken Spur musste ausweichen um einen weiter Kollision zu verhindern. Im Anschluss an das Unfallgeschehen beschleunigte der graue Mercedes auf über 170 km/h und flüchtete in Richtung Saarbrücken. Hinweise zum Täter oder Täterfahrzeug nimmt die Polizeiautobahnstation Schweich telefonisch unter der 06502 9165 0 oder per Mail unter der pastschweich@polizei.rlp.de entgegen. Gesucht wird insbesondere der Fahrer des schwarzen/dunklem SUV als möglicher Zeuge.

