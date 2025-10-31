PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verdacht eine illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der B41 in Idar-Oberstein

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verdacht eine illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der B41 in Idar-Oberstein
  • Bild-Infos
  • Download

Idar-Oberstein (ots)

Am 31.10.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B41 Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn gemäß der Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen der Marke Porsche. Die beiden Fahrzeuge befuhren demnach hintereinander, mit überhöhter Geschwindigkeit die B41 in Fahrtrichtung Kirn. In Höhe der Ampelanlage der Kreuzung Hohl/Struth scherten die Fahrzeuge vor einem Verkehrsteilnehmer derart ein, sodass dieser stark abbremsen musste. Anschließend setzten die beiden Fahrzeuge ihre Fahrt in Richtung Kirn fort. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, welche Hinweise zu Sachverhalt, Fahrverhalten oder Fahrzeugführern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 31.10.2025 – 21:01

    POL-PDTR: PKW auf Firmenparkplatz zerkratzt

    Birkenfeld (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 05:45 Uhr und 14:05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Renault Captur auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Firma Walter Werner in Birkenfeld. Der PKW wurde an der linken Fahrzeugseite im Bereich der Fahrertür vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise Bitte an die Polizei Birkenfeld unter der Tel-Nr.: 06782-9910. ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:02

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein.

    Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, den 31.10.2025, zwischen 10:15 und 10:45 Uhr, wurde ein geparkter grauer Nissan durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. An dem Nissan entstand hierdurch ein Streifschaden entlang der Fahrerseite. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den gemeinsamen Parkplatz des Takko/Jost in der ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:49

    POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht B327

    B 327, Morbach-Wederath (ots) - Am Donnerstag, dem 30.10.2025, kam es zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr auf der B327 zwischen der AS Wederath und der ARAL-Tankstelle Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein Verkehrsteilnehmer, mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug, die B327 in Fahrtrichtung Morbach. In einer Linkskurve kam der Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und geriet rechts in den Rabatt. ...

    mehr
