POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht B327

B 327, Morbach-Wederath (ots)

Am Donnerstag, dem 30.10.2025, kam es zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr auf der B327 zwischen der AS Wederath und der ARAL-Tankstelle Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach befuhr ein Verkehrsteilnehmer, mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug, die B327 in Fahrtrichtung Morbach. In einer Linkskurve kam der Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und geriet rechts in den Rabatt. Hierdurch wurden das Bankett massiv aufgewühlt und insgesamt drei Leitpfosten beschädigt. In Folge dessen wurde die Fahrbahn derart verschmutzt, dass der Bereich eine Gefahr für den folgenden Straßenverkehr darstellte. Der Verkehrsteilnehmer führte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

