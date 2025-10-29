PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung in der Mathenstraße

Schweich (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025 gegen 12:45 Uhr kam es bei einem Autohandel in der Mathenstraße in 54338 Schweich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs beteiligten Personen. Hierbei wurden unter anderem eine Brechstange, Pfefferspray und ein Fahrradkettenschloss als Tatmittel eingesetzt. Vier der Beteiligten erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Nachdem der Konflikt durch mehrere Streifen der Polizei beendet werden konnte, hat die Polizeiinspektion Schweich entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

