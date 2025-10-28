PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schulbus rutscht in Graben

Mandern (ots)

Dieser Schulweg dürfte den betroffenen Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus in Kell am See als hoffentlich einzigartiges Ereignis in Erinnerung bleiben: Glück im Unglück hatten am Dienstagmorgen gegen 07:40 Uhr 49 Schüler, die sich im Landkreis Trier-Saarburg auf dem Weg zur Schule befanden. Ein Schulbus, der die Umleitungsstrecke der seit Mitte August gesperrten B407 befuhr, drohte aus noch ungeklärten Ursachen im Bereich der Ortslage Mandern in den Seitengraben zu rutschen und umzukippen. Der Fahrer schaffte es das Umkippen des Busses, welcher sich bereits in starker Seitenneigung befand, zu verhindern und bewahrte die 49 Insassen so vor größeren Schäden. Dennoch konnten die Schüler, die alle unverletzt blieben, den Bus aufgrund der starken Seitenneigung zunächst nicht verlassen und wurden durch die verständigte Feuerwehr über ein Seitenfenster geborgen und zur Schule transferiert. Während der Bergemaßnahmen blieb die K69 gesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei befanden sich auch Lehrer der betroffenen Schule vor Ort, die durch die umsichtige Schulleitung zum Unfallort und der Betreuung der Kinder beordert wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503 9151-0
pihermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

