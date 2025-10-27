PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit angefahrenem Hund auf der B49

Trier (ots)

Am 27.10.2025 kam es gegen 19:30 Uhr auf der B49 zu einem Verkehrsunfall mit Tierschaden. Ein schwarzer Honda Accord fuhr von Igel in Fahrtrichtung Trier/Zewen. Kurz vor der Einmündung zum Tierheim kreuzte plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Tier. Der vermutliche American Bully, Rüde, größtenteils weiß mit etwas braun am Kopf, wurde hierdurch verletzt. Er musste aufgrund dieser Verletzungen durch die Feuerwehr Sirzenich in die Tierklinik in Trier verbracht werden. Ein Besitzer des Hundes konnte vor Ort nicht angetroffen oder ermittelt werden. Das Tier ist gepflegt, mit Leine sowie Geschirr versehen und vermutlich ohne (auslesbaren) Chip unterwegs gewesen.

Es kam durch die Unfallaufnahme zu kleineren kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Hinweise zum Hundeeigentümer bitte unter der folgenden Telefonnummer der Polizeiinspektion Trier abgeben:

0651 983 44150

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
POK Roedel
Telefon: 0651-983 44150
pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

