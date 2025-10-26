POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der B50 zwischen Morbach und Simmern

Birkenfeld (ots) - Am Freitag, 24.10.2025, gg. 10.00 Uhr, meldet ein Angestellter des syrischen Lebensmittelgeschäfts in der Friedrich-August-Straße, dass das von der Straße aus gesehen rechte Schaufenster des Ladens über die gesamte Fläche gerissen sei. Vor Ort kann festgestellt werden, dass auf der Außenseite der Glasfläche, in etwa 70 cm Höhe, eine kleine, aber tiefe Beschädigung vorliegt, die als Ursprung für die Splitterung der gesamten Schaufensterscheibe ...

