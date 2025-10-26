PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der B50 zwischen Morbach und Simmern

Morbach/Simmern B327/B50 (ots)

Am Samstag, den 25.10.2025, befuhr gegen 12:30 Uhr ein aus Fahrtrichtung Morbach kommender Verkehrsteilnehmer die B327 / B 50 in Fahrtrichtung Simmern. Der Fahrzeugführer des weißen PKW Suzuki mit britischer Zulassung (gelbes Kennzeichenschild) führte sein Fahrzeug derart unsicher, dass es laut Zeugenaussagen mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen, anfänglich mit dem Gegenverkehr, und anschließend auch mit überholenden Fahrzeugen kam. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des betreffenden Fahrzeugs gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Simmern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern
Tel.: 06761 9210
pisimmern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

