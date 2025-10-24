PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: IGS-Hermeskeil - Täter beschmieren Hauswand mit Graffiti

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21.10.2025 auf Mittwoch 22.10.2025 haben noch unbekannte Täter die Hauswand der integrierten Gesamtschule in Hermeskeil mit Graffiti besprüht. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon:06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

