PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz Gusenburger Straße

Hermeskeil (ots)

Am 22.10.2025 zwischen 13:00 Uhr und 22:40 Uhr kam es auf dem Mitfahrerparkplatz in der Gusenburger Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall. Ein geparktes Fahrzeug wurde vermutlich durch einen LKW oder Transporter beschädigt.

Hinweise zum Verkehrsunfall und dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter der Tel. 06503 91510 oder per E-Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 15:29

    POL-PDTR: Betrügerische Spendensammler in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Nachmittag des 23.10.2025, Donnerstag, baten Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes Am Dörrenbach in Hermeskeil die Polizei um Hilfe, aufgrund einer ausartenden Auseinandersetzung. Auslöser war die Feststellung einer Mitarbeiterin des Marktes, welche auf eine Kundin aufmerksam wurde, die durch einen vorgeblichen Spendensammler bedrängt wurde. Dieser gab vor Spenden für Menschen zu sammeln, die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:00

    POL-PDTR: Sachbeschädigungen am Mehrgenerationenplatz

    Schweich (ots) - In der Zeit vom 20.10.2025, 16:00 Uhr, bis zum 21.10.2025, 16:00 Uhr, kam es auf dem Mehrgenerationenplatz in Schweich/Kirchstraße zu einer Sachbeschädigung. Unter anderem wurde eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen und an einem Fitnessgerät wurden die Schrauben gelöst. Letztgenanntes Lösen der Schrauben führte glücklicherweise zu keinem Unfall für Nutzer. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:02

    POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung

    Morbach, L160, Ortelsbruch (ots) - Am Montag, dem 20.10.2025, kam es gegen 21:35 Uhr auf der L 160 in Höhe des Ortelsbruchs in Fahrtrichtung Morbach zu einer Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr. Im Rahmen dessen führte ein schwarzer PKW im Bereich einer Rechtskurve, trotz herannahenden Gegenverkehrs, ein waghalsiges Überholmanöver durch. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren