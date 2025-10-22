PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung

Morbach, L160, Ortelsbruch (ots)

Am Montag, dem 20.10.2025, kam es gegen 21:35 Uhr auf der L 160 in Höhe des Ortelsbruchs in Fahrtrichtung Morbach zu einer Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr. Im Rahmen dessen führte ein schwarzer PKW im Bereich einer Rechtskurve, trotz herannahenden Gegenverkehrs, ein waghalsiges Überholmanöver durch.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen - insbesondere des gefährdeten entgegenkommenden Pkw-Fahrers. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt geben können, teilen Sie diese bitte unter nachfolgender Kontaktadresse mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

