POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen von Mülltonnen
Hermeskeil (ots)
Unbekannte, vermutlich Kinder oder Jugendliche, zündeten am 20.10.2025, gegen 01:20 h den Inhalt von bisher zwei Papiermülltonnen im Rosenweg in Hermeskeil an. Die Tonnen gerieten in Brand und sind nicht mehr einsetzbar. Zudem wurde auch ein Kunststoffmüllsack angezündet. Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurden die Zündler bei ihrem Tun gestört. Im Schutz der Dunkelheit konnten sie unerkannt die Tatörtlichkeit verlassen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Hermeskeil - +496503/9151-0 oder unter E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de
