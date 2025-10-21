PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kupferdiebstahl aus Baustellengelände

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Samstag den 18.10.25 auf Sonntag den 19.10.25 kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabel im Baustellenbereich der ehemaligen Heinrich-Hertz Kaserne in Birkenfeld. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde Kupfer aus einem umzäunten Bereich entwendet. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes. Tel. 06782-9910

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 13:07

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wellen

    Wellen (Mosel) (ots) - Am heutigen Dienstagvormittag, den 21.10.2025, gegen ca. 10:30 Uhr kam es in der Moselstraße in Wellen, genauer auf der dortigen Brücke, zu einer Verkehrsunfallflucht durch eine Sattelzugmaschine. Der LKW soll die Weinbergstraße in Richtung der Moselstraße befahren haben, im Kurvenbereich der dortigen Brücke touchierte er, mutmaßlich mit der rechten Fahrzeugseite das dortige Brückengeländer. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:59

    POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der L 167

    Achtelsbach (ots) - In der Nacht von Samstag, den 18.10.2025, auf Sonntag, den 19.10.2025, kam es zu einer Verkehrsgefährdung auf der L 167 zwischen den Ortslagen Achtelsbach und Eisen. Bislang unbekannte Täter zogen mehrere Leitpfosten aus der Verankerung und legten diese auf die Fahrbahn der L 167. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren