POL-PDTR: Kupferdiebstahl aus Baustellengelände
Birkenfeld (ots)
In der Nacht von Samstag den 18.10.25 auf Sonntag den 19.10.25 kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabel im Baustellenbereich der ehemaligen Heinrich-Hertz Kaserne in Birkenfeld. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde Kupfer aus einem umzäunten Bereich entwendet. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes. Tel. 06782-9910
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782 9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell