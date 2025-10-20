Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bombenfund bei Flurarbeiten

Kasel (ots)

Am Nachmittag des 20.10.2025 kam es während Flurarbeiten in den Weinbergen in der Gemarkung Kasel zu einem Bombenfund. Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst handelte es sich hierbei um eine 10,5cm große Phosphorgranate.

Die Phosphorgranate wurde durch den Kampfmittelräumdienst geborgen. Hierbei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Da während den Flurarbeiten Rauch austrat, begaben sich die Arbeiter vor Ort vorsichtshalber in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Kasel, der Wehrleiter der VG Ruwer, der Kampfmittelräumdienst sowie zwei Streifen der Polizei Schweich.

