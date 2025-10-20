PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Beleidigung und Bedrohung in Temmels

Temmels (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025, kam es gegen 18:15 Uhr vor dem Fischimbiss in Temmels, Bahnhofstraße, zu einer erheblichen Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil einer Kundin durch eine bekannte 65jährige männliche Person. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Angaben zu den konkreten Äußerungen des Täters gegenüber der Geschädigten machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner PHK Mario Morgens, Bezirksdienst
Telefon: 06581/9155-35
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

