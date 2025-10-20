POL-PDTR: Beleidigung und Bedrohung in Temmels

Kell am See (ots) - Am 19.10.2025, kam es gegen 17:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW in der Trierer Straße in Kell am See. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zeugen, darunter vor allem solche, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus selbst befunden haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

