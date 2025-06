Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach mehrere Polizeieinsätzen in Fachklinik vorgestellt

Rastatt (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat im Verlauf des Sonntags für reichlich Aufsehen und für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Nach einem bislang finalen Vorfall am späten Sonntagabend im Stadtpark soll der mutmaßlich psychisch angeschlagene Mann nun am Montagmorgen in einer Fachklinik vorgestellt werden. Erstmalig wurde der Mittzwanziger am Sonntagmorgen auffällig, als er unbefugt und ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Toyota von der Badener Straße in die Karlstraße gefahren sein soll. Ferner soll der Mann hierbei unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln gestanden haben. Eine erhobene Blutprobe wird Aufschluss über den Grad der Drogenbeeinflussung geben. Ferner steht der 26-Jährige im Verdacht, am Sonntagvormittag in der Murgtalstraße in Niederbühl über eine Pferdekoppel zu einem abgeschlossenen Schuppen gelangt und schließlich in den als Sattelkammer genutzten Raum eingedrungen zu sein. Im Innern soll er mehrere Kisten durchwühlt und Pferdemedikamente gestohlen haben. Gegenüber dem Eigentümer des Schuppens und hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Rastatt erklärte der vorläufig Festgenommene, dass er von Unbekannten geschlagen worden wäre und man versucht hätte, ihn zu ertränken. Bislang liegen keine Erkenntnisse über den Wahrheitsgehalt seiner abenteuerlichen Schilderungen vor. Kurz vor Mitternacht dann der vorerst letzte Akt im Zusammenhang mit dem 26-Jährigen. Im Zuge einer beabsichtigten Polizeikontrolle bedrohte er mit einer abgebrochenen Bierflasche eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt und sprang anschließend in den Teich des Stadtparks. Unter lautem Gebrüll, mehrfachen Beleidigungen und dem Versuch die Einsatzkräfte mit einem Ast zu attackieren, gelang es den geduldigen Polizisten schließlich, den Störer verbal zur Aufgabe zu bewegen, sodass er festgenommen werden konnte. Bis auf oberflächliche Kratzer an den Händen, die sich der Mann durch das Hantieren mit der abgebrochenen Bierflasche selbst zugefügt haben dürfte, wurde die brisante Situation somit ohne Verletzte bewältigt. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell